A dieci anni dalla morte in ospedale dopo essere stato arrestato arriva un’altra sentenza per il caso di Stefano Cucchi. Quella più attesa dalla famiglia che non ha mai smesso di cercare la verità. I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il geometra arrestato per droga con schiaffi, pugni e calci, sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. I giudici della Corte d’assise di Roma hanno assolto da questa accusa l’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco: a lui sono stati inflitti due anni e sei mesi per falso. Il maresciallo Roberto Mandolini, il comandante della Stazione Appia dove fu portato Stefano, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi. Assolto Vincenzo Nicolardi.

“Stefano è stato ucciso, questo lo sapevamo e lo ripetiamo da 10 anni. Forse ora potrà risposare in pace – dice Ilaria Cucchi in aula alla lettura del verdetto – Oggi ho mantenuto la promessa fatta a Stefano dieci anni fa quando l’ho visto morto sul tavolo dell’obitorio. A mio fratello dissi: ‘Stefano ti giuro che non finisce qua’. Abbiamo affrontato tanti momenti difficili, siamo caduti e ci siamo rialzati, ma oggi giustizia è stata fatta e Stefano, forse, potrà riposare in pace. Ci sono voluti 10 anni e chi è stato al nostro fianco ogni giorno sa benissimo quanta strada abbiamo dovuto fare. Ringrazio tutti coloro che non ci hanno abbandonato e ci hanno creduto, assieme a noi”. “Un po’ di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri” per Rita Calore, madre della vittima. Leggi Anche Processo Cucchi, la sentenza per i medici imputati: quattro prescritti e un assolto

Le richieste dell’accusa con pene fino a 18 anni – Il pm Musarò aveva chiesto di condannare a 18 anni di carcere Di Bernardo e D’Alessandro, i due militari presunti autori del pestaggio. Per lo stesso reato il pm aveva invocato l’assoluzione – perché non ha commesso il fatto – Francesco Tedesco, il militare che nel corso del procedimento ha accusato i due colleghi. . Per lo stesso la richiesta di pena a tre anni e sei mesi per il reato di falso nella compilazione del verbale di arresto. Di questo risponde insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l’arresto. Per Mandolini il pm aveva chiesto otto anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiesto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di calunnia nei confronti dello stesso Mandolini, Tedesco e Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, a giudizio per le calunnie contro i tre agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso del primo processo. Leggi Anche Stefano Cucchi, il testimone imputato parla in aula: “Schiaffi, spinte e calci in faccia. Così i miei colleghi lo picchiarono”

L’inchiesta bis sul pestaggio: “Schiaffi, pugni e calci” – L’inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi era stata chiusa il 17 gennaio scorso con l’ipotesi che il geometra fosse stato pestato dai militari dell’Arma che lo avevano fermato. Il 10 luglio 2017 il gup del Tribunale di Roma aveva disposto il rinvio a giudizio dei carabinieri imputati. Il geometra romano morì nell’ottobre 2009 a Roma una settimana dopo il suo arresto per droga. Il processo per gli imputati è cominciato il 13 ottobre dell’anno scorso davanti alla Terza Corte d’Assise. Cucchi, secondo la ricostruzione della procura, fu colpito a “schiaffi, pugni e calci“. Le botte, per l’accusa, provocarono “una rovinosa caduta con impatto al suolo in regione sacrale”, provocando sul giovane “lesioni personali che sarebbero state guaribili in almeno 180 giorni e in parte con esiti permanenti, ma che nel caso in specie, unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell’ospedale Sandro Pertini, ne determinavano la morte“. Cucchi, l’ultima lettera di Stefano la sera prima di morire: “Puoi fare qualcosa per me? Rispondimi”. Il legale Anselmo: “Voleva vivere”

L’arresto e la morte all’ospedale Pertini di Roma – Il 31enne romano venne arrestato il 15 ottobre del 2009 in via Lemonia, a Roma, a ridosso del parco degli Acquedotti, perché sorpreso con 28 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina. Quella notte, i carabinieri lo accompagnarono a casa per perquisire la sua stanza. Non trovando altra droga lo riportarono in caserma con loro e lo rinchiusero in una cella di sicurezza della caserma Appio-Claudio. La mattina successiva, nell’udienza del processo per direttissima, Stefano aveva difficoltà a camminare e parlare e mostrava evidenti ematomi agli occhi e al volto che non erano presenti la sera prima. Il giudice, nonostante le condizioni di salute del giovane, convalidò l’arresto, fissando una nuova udienza.

Cucchi venne rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, ma le sue condizioni di salute peggiorarono rapidamente e, il 17, venne trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per essere visitato. Chiaro il referto: lesioni ed ecchimosi alle gambe e al viso, frattura della mascella, emorragia alla vescica, lesioni al torace e due fratture alla colonna vertebrale. I medici chiesero il ricovero che Stefano rifiutò insistentemente, tanto da essere rimandato in carcere per poi essere ricoverato di nuovo, presso l’ospedale Sandro Pertini, dove morì il 22 ottobre. Solo a questo punto, dopo vani tentativi, i suoi familiari riuscirono a ottenere l’autorizzazione per vederlo: il corpo pesava meno di 40 chili e presentava evidenti segni di percosse. Leggi Anche Stefano Cucchi, 8 carabinieri a processo per i depistaggi sulle cause della morte