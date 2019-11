Due tifosi del Celtic, a Roma per la partita di Europa League contro la Lazio, sono stati accoltellati fuori dal pub The Flann O’Brien, in pieno centro. Nel video, il momento in cui gli ultras biancocelesti tentano di sfondare la vetrina del locale, col proprietario che tempestivamente abbassa la saracinesca. I feriti non sono gravi, mentre gli aggressori sono scappati.

