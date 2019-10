Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Di Maio commenta lo slittamento in estate dell’abbassamento del tetto del contante e dell’obbligo del Pos e conclude cantando sulle note di “Luglio, col bene che ti voglio”: “Luglio posticipo il contante perché non voglio il pos. Ahi Ahi Ahi Ahi. Votano in tutte le regioni e io mi cxxo addoss. Ahi Ahi Ahi Ahi. Ci sei tu, o mio elettore..solo tu che sei evasore. Ce lo siamo detto, spostiamo tutto a luglio e non ne parliamo più”

