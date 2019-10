Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza è Papa Francesco che, per sistemare i conti in rosso del Vaticano, diventa Tecno – papa: “Cari fratelli, care sorelle è un’occasione imperdibile! In ottimo contesto abitativo proponiamo 340 locali con guardiania svizzera e tavernetta affrescata da Michelangelo. La trattativa però è riservata. Perché le nostre soluzioni immobiliari vi faranno vivere da Dio…”

Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com