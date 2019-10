"Lui non è famoso per la sua bellezza ma per un’altra caratteristica, però quando è in un video e si ripresenta ogni tanto sulle scene è vecchio. Se uno è vecchio, è vecchio", ha detto la modella e attrice napoletana durante un'intervista a Radio Radio

Paola Saulino è una modella napoletana che forse alcuni ricordano per aver fatto una proposta che si potrebbe definire “sopra le righe”: ispirandosi a Madonna, la ragazza aveva promesso che avrebbe praticato sesso orale a chiunque avesse votato no al referendum costituzionale del 2016. Ora, la Saulino torna a far parlare di sé ma stavolta la politica non c’entra: “Non penso che l’età sia un qualcosa di particolarmente attraente. Ultimamente, per esempio, sto preferendo i miei coetanei. Ma, ad esempio, c’è una star che è considerata un sex symbol in Italia che è Rocco Siffredi. A me lui non piace proprio, lo trovo brutto, ma come show-man lo trovo simpaticissimo. Lui non è famoso per la sua bellezza ma per un’altra caratteristica, però quando è in un video e si ripresenta ogni tanto sulle scene è vecchio. Se uno è vecchio, è vecchio. Siffredi ha quei lardominali che non voglio vedere in una scena a luci rosse”. Insomma, durante un’intervista a Radio Radio la Saulino non ha avuto belle parole per quello che è considerato il più grande pornodivo italiano. Rocco risponderà?