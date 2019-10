“Ho trovato una coppia in apparenza ferita e vulnerabile”, ha detto Tom Bradby confessando che prima di incontrare per la prima volta i Duchi del Sussex aveva tutta un'altra idea per il suo documentario

A pochi giorni dalla messa in onda del documentario sul principe Harry e Meghan Markle che ha fatto grande scalpore del Regno Unito mettendo ancor più in agitazione la famiglia reale, il giornalista che l’ha curato e realizzato ha deciso di parlare per raccontare alcuni retroscena inediti. Tom Bradby, giornalista di Itv, ha raccontato cosa è successo in quei giorni che ha trascorso al fianco di Harry e Meghan, accompagnandoli nel loro viaggio ufficiale in Sudafrica, in un’intervista a Good Morning America, registrata proprio davanti a Buckingham Palace.

“Ho trovato una coppia in apparenza ferita e vulnerabile”, ha detto Bradby confessando che prima di incontrare per la prima volta i Duchi del Sussex aveva tutta un’altra idea per il suo documentario: “Sapevo che non era tutto roseo dietro le quinte, è vero, ma comunque avevo intenzione di fare un lavoro giornalistico più convenzionale”. Poi pero, quando li ha conosciuti, si è trovato davanti una situazione molto diversa da quella che si aspettava per questo ha deciso di adattare il suo racconto alla realtà dei fatti: “Il mio obiettivo era far vedere l’impegno di Harry e Meghan in Africa e poi qualcosa della loro vita. Ho trovato invece una coppia un po’ ferita e vulnerabile quindi l’ho raccontata nel modo che credevo migliore. Penso che con la salute mentale devi stare molto attento alle parole che usi, ma quella era la storia che ho trovato. Mi sembrava la cosa giornalisticamente più giusta da fare per raccontare quella storia il più empaticamente possibile. Da giornalista so che ci sono diversi momenti e questo mi è sembrato l’approccio migliore in questa occasione”.

Tom Bradby ha rivelato poi di aver avuto la percezione di trovarsi davanti Harry ancora ragazzino, nel giorno dei funerali della madre: “Sembra che il ragazzo che ha camminato dietro la bara della madre non si sia mai completamente ripreso, il che è una vera tragedia“. E questa fragilità del principe è emersa tutta dal documentario andato in onda, tanto che anche il fratello William, commentando le dichiarazioni della coppia all’indomani della pubblicazione, ha detto di essere molto preoccupato per aver visto Harry molto fragile. Non solo, una fonte vicina alla Royal Family ha detto al Sun che le parole di Harry hanno suscitato malumori da parte dell’erede al Trono, il padre Carlo, e della regina Elisabetta.