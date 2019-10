Da tempo Roshelle non faceva la sua comparsa sulle scene e non se ne sentiva certo la mancanza. Ma, a sorpresa, la cantante ex concorrente di X Factor 10 è ricomparsa sul red carpet del Roma Film Festival, dove ha dato scandalo presentandosi “vestita” con un abito a rete che lasciava ben poco all’immaginazione. Roshelle ha sfilato infatti sulla passerella della première di “Hustlers” con un vestito decisamente a luci rosse che rivelava chiaramente il suo corpo nudo, coperto solo da un micro perizoma color carne e da una trama leggermente più fitta sul seno. A completare il look, capelli fucsia con ricrescita nera ben in vista legati in due codini e sandali gold dal tacco alto. Con lei c’era l’artista e fashion designer Rediet Longo, anche lui tutt’altro che sobrio dal momento che ha sfilato sfoggiando una lunga pelliccia animalier, degna di Crudelia Demon. Visibilità massima, buon gusto non pervenuto.

