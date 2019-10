“Ieri il governo ha dato una grande prova di responsabilità e di impegno nei confronti dei cittadini italiani. Ieri siamo stati impegnati nel definire i dettagli del cosiddetto ‘decreto fiscale’. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, non solo i parlamentari e i ministri 5 Stelle e tutti i nostri tecnici, ma anche tutte le altre forze politiche del governo“. E’ il ringraziamento pronunciato dal ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook, a proposito del vertice di maggioranza sulla manovra che si è svolto ieri.

E sottolinea: “Ieri è stato un tavolo importante, in cui abbiamo discusso di quali erano le nostre proposte come M5s. Alla fine si è raggiunto un accordo e si è dato un segnale culturale diverso dello Stato. Ringrazio il presidente del Consiglio, perché i tavoli li ha coordinati lui e abbiamo ottenuto questo risultato tutti quanti insieme. Io preferisco parlare dopo aver ottenuto i risultati: dobbiamo imparare anche dagli errori del passato. In passato – prosegue – forse abbiamo parlato un po’ troppo prima di ottenerli. Oggi entrano nelle leggi dello Stato e quindi possiamo dirci che abbiamo ottenuto un altro risultato. Quindi, clima ottimo al tavolo ieri, abbiamo ottenuto i risultati voluti, andiamo avanti“.