Sul“non ho subitodai partiti della maggioranza. A rivendicarlo il presidente del Consiglio,, a margine dell’ il giorno seguente il vertice sulla manovra e le correzioni che hanno portato allo slittamento a luglio per l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos . “Abbiamo fatto invece due passi avanti:, anzi per me è rafforzata. Nessuna forza politica mi ha detto che è contro questo piano, semplicemente una premura diffusa era che non ci fosse un aggravio né per cittadini né per esercenti. Sono statoin modo da garantirci che la riduzione della soglia del contante e l’utilizzo dei Pos sia collegato allasia per i consumatori che per gli esercenti”, ha aggiunto. Per poi spiegare di non temere imboscate in Aula attraverso emendamenti che vogliano affossare i capi saldi della manovra: “Emendamenti? Io rispetto il Parlamento, ma mi aspetto che sui pilastri fondamentali le forze politiche presenti al mio tavolo siano coerenti”.