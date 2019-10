“Dici a noi che abbiamo il 4% dei consensi. Benissimo, e allora quest’estate dopo la crisi di governare ti sei fatto fregare da chi ha il 4%. Tieniti il Papeete che noi pensiamo a governare il Paese”. Nel discorso conclusivo della decima edizione della Leopolda, che ha sancito la nascita del proprio partito, Italia Viva, Matteo Salvini ha dedicato parte dell’intervento a Matteo Salvini. “Non conosci la Costituzione, e questo lo sapevamo già. Ma vorrei farti notare che i miei genitori sono incensurati (ieri, a piazza San Giovanni, il leader della Lega aveva fatto una battuta su mamma e papà Renzi, ndr) perché non hanno avuto condanne in Cassazione. Tu, invece, per oltraggio a pubblico ufficiale, non sei incensurato“.

Video realizzato con immagini di Agenzia Vista