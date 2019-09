“Non ho capito la separazione consensuale di Renzi. Non esiste in natura è come la carbonara senza guanciale”, così Gianni Cuperlo entrando alla direzione Pd. “Di quelle famose primarie sono rimasto solo io? M’hanno rimasto solo! Sono scelte diverse. Mi piacerebbe che Pippo (Civati, ndr) tornasse. D’Alema? L’ho sentito alla festa del Partito Democratico. Scusate, lapsus, alla festa di Art 1. D’Alema ha detto che ritiene un errore l’atto di nascita del Partito Democratico. Non è che non vogliamo D’Alema e Bersani, ma sono loro che non hanno tale richiesta”, conclude.

