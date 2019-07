Il capogruppo del Carroccio, Riccardo Molinari, all'attacco: "L’Autonomia è nel contratto, ma non c'è solo un tema di tenuta: rispettare il voto dei cittadini". La ministra in Aula ha ribadito: "Farla secondo il dettato costituzionale". Martedì aveva detto: "Proposte Lombardia e Veneto impraticabili". La risposta piccata del governatore veneto: "Noi abbiamo un comitato scientifico, se Lezzi porta un sui comitato ci confronteremo"

A due giorni dal vertice di governo sull’Autonomia regionale, che procede lungo un percorso accidentato verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, Lega e Cinque Stelle continuano la guerra di posizione sul provvedimento caro al Carroccio e atteso dai governatori di Lombardia e Veneto. Così anche un’interrogazione parlamentare sul tema diventa terreno di scontro, con tanto di aut-aut del capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari, alla ministra per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, già finita nel mirino di Attilio Fontana e Luca Zaia nelle scorse ore. Leggi Anche Corte dei Conti: “Eventuali nuove materie di competenza regionale non si possono sottrarre a perequazione”

Lezzi non ha fatto in tempo a ribadire che “la volontà del Governo è quella ferma di portare avanti la Riforma delle Autonomie, secondo il dettato Costituzionale e secondo gli accordi presi senza tornare indietro su questi”, che immediata è arrivata la risposta del numero uno dei deputati leghisti: “L’Autonomia è nel contratto e per la Lega senza l’Autonomia non c’è il governo”, è andato giù duro a Montecitorio specificando che “c’è non solo un tema di tenuta” dell’esecutivo. Perché, aggiunge, per il Carroccio c’è in ballo anche “il rispetto del voto dei cittadini lombardi e veneti: abbiamo il dovere di dare ai cittadini risposte a questa legittima istanza e di portare a casa questo risultato”.

In un percorso che appare accidentato, non solo sulle norme riguardanti la scuola e le gabbie salariali che più volte i Cinque Stelle hanno chiarito essere dirimenti sulla definizione di un testo finale. Martedì proprio Lezzi è stata la protagonista di un botta e risposta con Zaia e Fontana: “Secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Lombardia e Veneto sono impraticabili”, aveva accusato la ministra aggiungendo di non avere” pregiudizi nei confronti di chi ha richiesto l’autonomia ma mi interessa come si fa”.

Tanto è bastato a scatenare i governatori delle due Regioni del Nord interessate dal provvedimento. Se Fontana si è limitato a definirsi “indignato” e “stupito”, Zaia ha messo in dubbio la preparazione e l’autorevolezza della ministra a discutere sul tema: “Non so se un perito aziendale sappia più dei costituzionalisti che hanno scritto il mio provvedimento – ha detto durante il forum Ansa – Noi abbiamo un comitato scientifico, se Lezzi porta un sui comitato ci confronteremo”. La tematica è stata anche affrontata durante un incontro a Palazzo Madama fra i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico.