La presidente del Senato Elisabetta Casellati si rifiuta di discutere le interrogazioni Pd sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega e li definisce “pettegolezzi giornalistici”. La procura di Milano apre un’inchiesta per corruzione internazionale. Le notizie arrivano quasi in contemporanea. La seconda carica dello Stato si scontra in Aula con i senatori del Partito democratico che chiedevano chiarimenti sul colloquio, di cui Buzzfeed ha pubblicato un audio, avuto tra il leghista Gianluca Savoini e tre uomini russi per far arrivare 65 milioni di dollari derivati dal petrolio russo al Carroccio e per farlo alla vigilia delle Europee. Ma la Casellati liquida il caso: “Qui non si discute liberamente di questioni”, dice, “che non hanno alcun fondamento probatorio, qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano una giustificazione”. Su quegli stessi fatti, che per la presidente del Senato non hanno fondamento, ora indagano il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e i pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. L’inchiesta è nata dopo i primi articoli del settimanale L’Espresso che risalgono al febbraio scorso. I capigruppo del Pd di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno annunciato la presentazione “nei prossimi giorni” di una proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul tema.

L’inchiesta – La procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano BuzzFeed sia il settimanale L’Espresso. Sono già state sentite alcune persone. L’ipotesi di reato formulata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e i pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro è quella di corruzione internazionale.

Casellati si rifiuta di discutere del caso: “Questioni senza fondamento” – Lo scontro a Palazzo Madama è iniziato dopo l’intervento del senatore Pd Alan Ferrari, vicepresidente del gruppo. Ha preso la parola in mattinata e ha chiesto “un definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera” su tre interrogazioni presentate dal Pd tra febbraio e maggio sui legami tra persone vicine alla Lega e a Matteo Salvini e dirigenti russi legati al partito del presidente Putin e che non sono mai state pubblicate. La Casellati ha replicato dicendo che il ritardo è dovuto al fatto che sono “inammissibili“. Ma non solo: “Il Senato”, ha detto, “non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici. Qui non si discute liberamente di questioni che non hanno alcun fondamento probatorio, qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano una giustificazione”, rigettando più volte l’accusa di non essere “una presidente di garanzia“.

Quindi il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci ha protestato con i cronisti: “Le parole ascoltate dalla presidente in Aula sono gravissime”, ha detto. “Intanto esprimono dei giudizi sulle opinioni dei parlamentari e questo è inaccettabile. Poi definiscono ‘chiacchiericcio’ rivelazioni uscite nelle ultime ore sulla Lega, sul partito di Salvini che hanno rilevanza internazionale e sono attenzionate dalle testate di tutti i giornali e va decisamente oltre la sua funzione, che deve essere super partes nella gestione dell’Aula. La sua è una gestione di parte, un atteggiamento gravissimo che impedisce al Pd e a tutta la comunità nazionale di sapere la verità. Salvini dice che non ha niente da nascondere – ha concluso Marcucci – E’ molto semplice: la presidente accolga la nostra richiesta, lo fa venire in Aula e ci riferisce e spiega nel dettaglio questa vicenda. Noi saremo soddisfatti e il Paese avrò onestà e chiarezza”. E il senatore Pd Luigi Zanda: “Ho sempre diffidato della definizione ‘presidente di garanzia’, perché il presidente del Senato è presidente e basta; ci mancherebbe anche che non garantisse prima di tutto le minoranze. Ma le parole della presidente Casellati di questa mattina mi hanno colpito. Il Senato non è un tribunale dove si discute solo di fatti di rilevanza penale, e non è l’ufficio legislativo del governo che ne esegue gli ordini”.

La Lega prende le distanze. Salvini: “Siamo scomodi”. Giorgetti: “C’è qualcuno che millanta”. Fonti M5s: “Siamo preoccupati”

Dopo che, come prima reazione, Matteo Salvini ha annunciato querele per chiunque li accusi di aver portato avanti l’accordo per avere i fondi russi, oggi ha parlato dei “continui attacchi” subiti dal suo partito. “In Europa”, ha detto nel corso di una diretta Facebook, “si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti, il partito più votato d’Europa, perché sono razzisti, populisti, prendono soldi in Russia, negli Stati Uniti, in Africa, in Groenlandia. Zero, zero. Chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Siamo scomodi, mi è evidente. Siamo indagati, ascoltati e processati in Italia e non solo. Sono e siamo minacciati quotidianamente con i proiettili, mi è evidente”. Poco dopo ha parlato il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti: “C’è gente un po’ che millanta”, ha detto. “Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”.

L’imbarazzo rimane però dentro il governo. E i soci di governo, se ieri lo stesso Di Maio aveva sminuito la vicenda, ora non nascondono le preoccupazioni: “Cosa ne pensiamo del caso fondi? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare“, hanno fatto sapere fonti del partito alle agenzie di stampa. “Chiediamo trasparenza. Su questo governo non ci deve essere nessuna ombra, il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà, noi rispondiamo solo ai cittadini”.