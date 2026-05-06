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Sono arrivate a una prima svolta le indagini sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enne deceduta il 13 aprile a Bisceglie dopo essere stata schiacciata da un pino sradicato dal forte vento. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sede di un’impresa che si occupa, in appalto, della manutenzione del verde della città pugliese. L’azione dei militari si inserisce all’interno dell’inchiesta della Procura di Trani che vede indagati per concorso in omicidio colposo cinque indagati.

I militari dell’Arma hanno acquisito una vasta mole di documenti e faldoni tecnici, che saranno utili per ricostruire tutte le manutenzioni effettuate dalla ditta e verificare se la caduta del pino fosse prevedibile o evitabile con interventi di messa in sicurezza dell’albero. I cinque indagati sono dirigenti e funzionari comunali afferenti alla Ripartizione pianificazione e infrastrutture e allo sportello Patrimonio e attività manutentive.

Si tratta, come spiegato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, di Giacomo Losapio, Nicola De Cesare, Domenico Cosmai, Mauro Tritto e Silvio Vincenzo Patruno. Alicia Amoruso era appena uscita da scuola quando, passeggiando in via Sergio Cosmai, è stata colpita dal pino. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che l’hanno portata d’urgenza in ospedale, ma il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza.