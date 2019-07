Alessandro Di Battista ha presentato, ieri sera al Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, il suo Politicamente scorretto, edito da Paper First. “Il dibattito sulle Ong mi annoia” ha spiegato, dialogando con il direttore de Il Tempo, Franco Bechis e Alessio Giannone, in arte Pinuccio. L’immigrazione, per Di Battista, è un argomento che va affrontato non con “gli slogan ‘Aiutiamoli a casa loro’, ma evitando di sottrarre all’Africa la propria ricchezza”.