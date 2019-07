Secondo quanto riferisce The Libya Observer, il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, ha dichiarato che la decisione dei vertici del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj sarebbe legata a motivi di sicurezza per le persone ospitate nelle carceri. Giovedì Giuseppe Conte incontra Vladimir Putin e potrebbe chiedere conto dell'azione del generale Haftar, suo alleato in Libia

Il governo libico del premier Fayez al-Sarraj “dopo il massacro a Tajoura, che ha provocato la morte di almeno 53 persone, tra cui 6 bambini, e il ferimento di altre 130, sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perché la loro sicurezza non può essere garantita”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer. Bashaga ha anche evidenziato che il governo di concordia nazionale è obbligato a proteggere tutti i civili, ma gli attacchi ai centri di detenzione con jet F-16 vanno oltre le capacità del governo di proteggerli. Libia, bombardato centro di detenzione migranti: almeno 44 morti e 130 feriti. Nuovo raid su aeroporto Tripoli

L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (Ocha), ha però riferito che parte della carneficina seguita al bombardamento dei militari di Khalifa Haftar sul centro di detenzione di Tajoura potrebbe essere colpa delle milizie che gestiscono il centro. Secondo alcune testimonianze raccolte, dopo l’esplosione della prima bomba le persone hanno tentato di fuggire, ma le guardie, che per la gestione delle prigioni ricevono soldi dal governo di Tripoli, hanno sparato contro di loro.

Intanto, fonti interne citate dai media internazionali riportano che gli Stati Uniti, dopo aver condannato l’attacco come “aberrante”, hanno bloccato in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una dichiarazione proposta dalla Gran Bretagna in cui si condannava l’attacco e si chiedeva un immediato cessate il fuoco.