“La procedura di caducazione (del contratto, ndr) è una scelta evidentemente politica. Oggi abbiamo un dossier che ci dice che tecnicamente e giuridicamente ci sono tutte le condizione per revocare la concessione” ad Aspi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, la holding della famiglia Benetton. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un convegno presso il dicastero, dedicato alle norme sulle costruzioni. “Se la Lega non vuole aggiungersi alla lista degli avvocati dei Benetton ci sono tutte le condizioni – ribadisce Toninelli – perché io firmi, e sono prontissimo, il decreto interministeriale di revoca totale della concessione”.