“Questo è un messaggio all’Italia. Questo è l’ultimo video di questa serie e probabilmente è il più importante. Per questo motivo vi chiedo, se siete d’accordo con quel che dico, di condividerlo il più possibile per far valere e volare questa voce. La nazionale femminile italiana è fuori dai mondiali, ma oggi comincia un nuovo mondo. Oggi ancor più forte noi gridiamo affinché il calcio femminile diventi uno sport professionistico e le donne che lo rendono vivo e vero possano essere professionista come meritano, così come accade nei paesi più importanti”. Questo il messaggio di Giorgia Mazzucato, autrice di una serie di video sul calcio femminile, a commento dell’avventura delle atlete azzurre ai mondiali in Francia.