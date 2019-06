“Un disastro del governo di cui non si parla è la politica estera, assente nel migliore dei casi e quando c’è confusa e incomprensibile. L’Italia è completamente afona, isolata e ha perso ogni credibilità. Da sei mesi chiediamo invano di discutere in commissione della situazione nello Yemen. Oggi Lega e 5 stelle, costretti ad arrivare in Aula, hanno presentato una mozione che ci lascia stupefatti, in base alla quale si sospendono non tutte le armi, ma soltanto bombe d’aereo e missili”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd Ivan Scalfarotto intervenendo in Aula sulle mozioni sullo stop alle esportazioni degli armamenti verso lo Yemen. “Una vera e propria vergogna, una pietra tombale sulla autorevolezza del nostro Paese”