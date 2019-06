“La stragrande maggioranza di uomini e donne che vanno dallo psicanalista parlano dei loro drammi sulle application di incontri… Per noi persone normali che dobbiamo lottare per avere un partner questo è un cambiamento strutturale molto importante, in un certo senso in peggio. C’è un inganno ulteriore, un momento Pamela Perricciolo, perché questi sono delle immagini su degli schermi, tu vedi Jake Gyllenhaal sullo schermo, arrivi all’incontro e c’è Alvaro Vitali.” Cosi Costantino della Gherardesca, che sta lavorando al nuovo format per Instagram TV “Un marito per Costa”, ha parlato delle Dating App, ospite della manifestazione Fuoricinema Fuoriserie quest’anno dedicata al tema dell’Amore, dove artisti e personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura si sono alternati sul palco.

Costantino della Gherardesca ha inoltre tradotto e adattato lo spettacolo teatrale The Boys in the Band, testo storico per il movimento LGBT con la regia di Giorgio Bozzo, che sarà in scena al PAC il prossimo 27 giugno durante la Milano Pride Week.