Il ministro dell'Economia a Londra mostra agli investitori il volto di "un governo prudente" che vuole "raggiungere gli obiettivi di deficit non con maggiori tasse ma con meno spese". Per questo invita a distinguere i fatti dai "rumors", ribadendo la bocciatura dei minibot - misura "illegale e non necessaria"- e chiudendo con una battuta sulla 'manovra trumpiana' lanciata da Salvini: "Per farla servirebbe il dollaro"

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, all’Euromoney conference di Londra mostra il volto di “un governo prudente” e invita gli investitori della City a distinguere i fatti dai “rumors elettorali“. Per questo il titolare del Mef boccia le proposte che più agitano i mercati, a partire dai minibot: “Non saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo”, ha ribadito, perché sono una misura “illegale e non necessaria”. Oppure l’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì dal vicepremier Matteo Salvini in visita a Washington: “Farla implica avere il dollaro e noi abbiamo l’euro”, ha chiuso Tria. Discorso diverso invece per flat tax e salario minimo: “Non sono rumors elettorali, ma provvedimenti importanti: il problema è vedere come si disegnano e i temi in cui si attuano”.

Quindi, “a parte” gli annunci di minibot per pagare i debiti della pubblica amministrazione o di una politica di bilancio in stile Trump, Tria ribadisce che “la nostra manovra è quella che abbiamo deciso e approvato“. Basata su “una politica fiscale prudente, ma compatibile con la necessità di crescere di più”. Parlando all’Euromoney conference, come riporta Bloomberg, il ministro dell’Economia si è detto “fiducioso in un accordo con la Commissione Ue” e “la procedura per il debito eccessivo sarà scongiurata“. “Tutti sanno che l’Italia è in una situazione macroeconomica che non è molto buona”, ha osservato Tria, ma “il rispetto delle regole sarà assicurato dall’aggiustamento di bilancio di fine giugno”. L’aggiustamento di bilancio “non richiede misure addizionali perché a legislazione invariata i livelli di deficit saranno molto più bassi di quelli previsti alcuni mesi fa”, secondo quanto “risulta dai monitoraggi della finanza pubblica negli ultimi sei mesi”, ha spiegato il titolare del Mef.

Per quanto riguarda la manovra, ha proseguito, “il parlamento ci ha chiesto di raggiungere gli obiettivi di deficit non con maggiori tasse ma con meno spese“. Tria ha quindi spiegato che “il principale obiettivo del governo è l’aumento degli investimenti pubblici“. “Nel Def c’è un incremento Iva deciso per legge, bisogna fare una nuova norma che arriverà con la legge di bilancio 2020 – ha aggiunto – C’è un impegno del governo a sostituire l’incremento di tasse con tagli di spesa. Questa è l’indicazione di policy. Il parlamento ha approvato una risoluzione che impegna a non aumentare le tasse senza aumenti di deficit”.

Nella prossima manovra ci sarà quindi spazio per la flat tax, così come per il salario minimo. Tria lo ha chiarito prima del faccia a faccia con il cancelliere dello Scacchiere britannico (il corrispettivo del ministro dell’Economia, ndr), Philip Hammond. “Il perimetro” entro cui si possono realizzare le due misure è quello “del quadro di finanza pubblica già approvato dal Parlamento” nell’ambito della manovra, ha precisato. Incalzato dai giornalisti sulla compatibilità di una misura come il salario minimo con gli impegni di bilancio dell’Italia, Tria ha sottolineato che questo strumento “esiste in molti Paesi“. “Il problema è come si disegna”, ha insistito, ricordando come quella italiana sia “in qualche modo un’economia duale“, con differenze fra il nord e il sud del Paese sul fronte dell’occupazione. Il salario minimo – ha ripreso – va quindi “disegnato in modo che dia un risultato al nord e non rappresenti un ostacolo per il Mezzogiorno”.