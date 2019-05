“L’economia non arranca, siamo fuori dalla recessione. Questo Governo perseguirà un disegno di crescita economica quale quello preannunciato nei documenti ufficiali, come il Def”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della cerimonia per i cento anni della Oil in Campidoglio, commentando le parole di Ignazio Visco nel corso della relazione di Bankitalia. E ancora: “Vogliamo coniugare la crescita economica con lo sviluppo sociale: rimaniamo in quel quadro e vogliamo far valere il nostro progetto di crescita anche in Europa però in un quadro di compatibilità con la finanza pubblica”. In merito alla Flat tax, invece, rivendicata da Salvini, Conte ha tagliato corto: “Non discuto davanti ai giornalisti come si farà la Flat tax: un progetto di flat tax non è ancora arrivato a Palazzo Chigi”