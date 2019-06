“L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel contesto europeo. Questo governo vuole dare un contributo all’Europa perché riteniamo che sia sia perse di vista la crescita nel segno dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo assicurare prospettive di crescita al popolo europeo se non vogliamo creare altra disaffezione”. Così il premier Giuseppe Conte a margine della sua visita a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio presso la Onlus “Oasi Figli in Famiglia”