Moise Kean, attaccante della Juve e della Nazionale under 21, è in ritiro in vista degli Europei. Dalla stanza d’albergo, fa un videoselfie in cui canta, e alle sue spalle spunta una figura che i suoi fan hanno creduto essere “una donna in mutande“. Kean ha ricevuto i messaggi di chi glielo faceva notare, ma poche ore dopo ha spiegato l’inganno: “Sembra una donna, in realtà è Zaniolo (Nicolò, ndr)”.