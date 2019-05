“Se arrivasse una condanna per il sottosegretario Edoardo Rixi? La Lega ha già deciso, Rixi resta al suo posto”. A rivendicarlo Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, blindando il sottosegretario ai Trasporti indagato per peculato nell’ambito dell’inchiesta sulle “Spese pazze” in regione Liguria. “Il M5s è pronto a chiedere le sue dimissioni in caso di condanna? Ci auguriamo innanzitutto qualcosa di positivo perché confidiamo nella giustizia. Dovesse arrivare qualcosa di diverso, Rixi però non si muoverà. Resta al suo posto”, ha ribadito Romeo al Fattoquotidiano.it, lasciando Palazzo Chigi al termine di una riunione sullo Sblocca cantieri, con lo stesso collega Edoardo Rixi accanto.

“Mie possibili dimissioni? Siamo una squadra e decidiamo le cose insieme”, si è difeso lo stesso Edoardo Rixi, sottosegretario ai trasporti, allontanandosi anche lui dalla sede del governo. “E la Lega ha già deciso”. ha aggiunto ancora Romeo. Tradotto, per la Lega non ci saranno altri casi Siri. “E se lo chiedesse il premier Conte? Abbiamo già deciso, Rixi sta al suo posto“