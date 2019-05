Al ballottaggio, a Livorno, andranno Luca Salvetti, candidato sindaco per il centrosinistra (Partito democratico, lista civica Futuro!, Casa Salvetti, Articolo1 – Mdp) e il candidato del centrodestra Andrea Romiti (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Livorno in Movimento), mentre la lista di sinistra Buongiorno Livorno lotta per il terzo posto insieme al Movimento 5 stelle. “Adesso bisogna serrare i ranghi e continuare a parlare con la gente” commenta Salvetti che in vista del prossimo voto apre al dialogo con tutte le “forze antifasciste” della città, mentre per Romiti “nel 2014 questa città ha tentato un cambiamento che non è avvenuto, anche io sono tra quei livornesi che votarono 5Sstelle, purtroppo il cambiamento non c’è stato, noi invece ne saremo all’altezza”. “Talloniamo il M5s ma abbiamo perso. Siamo comunque orgogliosi del risultato ottenuto ma Livorno ha deciso di tornare indietro” afferma Marco Bruciati, candidato sindaco di Buongiorno Livorno.