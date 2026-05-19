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Ultimo aggiornamento: 12:42

Flotilla, quarantuno barche abbordate da Israele a Ovest di Cipro: 10 ancora in viaggio verso Gaza. Fermati 12 italiani

Secondo i media israeliani, il governo di Tel Aviv sta trattando per far sbarcare gli attivisti già bloccati in paesi stranieri. Portogallo convoca ambasciatore. M5s: "Da Meloni solo silenzio, venga a riferire in Aula"
Flotilla, quarantuno barche abbordate da Israele a Ovest di Cipro: 10 ancora in viaggio verso Gaza. Fermati 12 italiani
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Dieci imbarcazioni della Global Flotilla mantengono la rotta verso Gaza

Dieci imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla stanno mantenendo la rotta verso Gaza, continuando ad avanzare in acque internazionali “nonostante un’aggressiva operazione di intercettazione da parte della Marina dell’occupazione israeliana”. Lo riferisce in un comunicato la stessa Global Sumud Flotilla. Secondo la Flotilla “la presenza di circa 10 imbarcazioni ancora operative in mare rappresenta una storica smentita a un assedio illegale che per decenni si è basato su una totale impunità militare”

Momenti chiave

  • M5s: "Da Meloni silenzio gigantesco. La premier venga in Aula a riferire"
  • Dieci imbarcazioni della Global Flotilla mantengono la rotta verso Gaza
  • Media israeliani: "In corso trattative per trasferire gli attivisti fermati su navi stranieri"
  • Portogallo convoca ambasciatore israeliano: "Israele viola il diritto internazionale"
    • 11:48

      M5s: “Da Meloni silenzio gigantesco. La premier venga in Aula a riferire”

      “Chiediamo l’intervento della presidente Meloni su quello che sta accadendo in queste ore alla Flotilla. Oggi c’è un silenzio gigantesco” su quanto accade, “vorremmo che la premier venisse a dirci cosa ne pensa del rapimento degli attivisti” dei quali “le famiglie da 24 ore non hanno notizie”. Lo ha detto il deputato di M5s Francesco Silvestri intervenendo in Aula alla Camera. “Continuare a tacere – ha aggiunto – è quello che è stato fatto in questi anni. Tacere significa complicità“.

    • 11:47

      Dieci imbarcazioni della Global Flotilla mantengono la rotta verso Gaza

      Dieci imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla stanno mantenendo la rotta verso Gaza, continuando ad avanzare in acque internazionali “nonostante un’aggressiva operazione di intercettazione da parte della Marina dell’occupazione israeliana”. Lo riferisce in un comunicato la stessa Global Sumud Flotilla. Secondo la Flotilla “la presenza di circa 10 imbarcazioni ancora operative in mare rappresenta una storica smentita a un assedio illegale che per decenni si è basato su una totale impunità militare”

    • 11:39

      Media israeliani: “In corso trattative per trasferire gli attivisti fermati su navi stranieri”

      Più di 35 imbarcazioni della Sumud Flotilla, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla marina militare israeliana. Lo riferisce all’Ansa una fonte a conoscenza dei dettagli. Il giornale israeliano Walla riporta una fonte di sicurezza secondo cui sarebbero in corso trattative per trasferire gli attivisti fermati da Israele su imbarcazioni straniere perché vengano rilasciati in un Paese della regione, piuttosto che procedere con il loro trasferimento in Israele, come successo con la precedente Flotilla in cui gli attivisti vennero rilasciati in Grecia, tranne Thiago Avila e Saif Abu Keshek.

    • 11:38

      Portogallo convoca ambasciatore israeliano: “Israele viola il diritto internazionale”

      Il ministero degli Esteri portoghese ha convocato l’ambasciatore di Israele in seguito all’arresto di due medici portoghesi che viaggiavano a bordo della Global Sumud Flotilla. “Questa azione di Israele, così come quella precedente di alcune settimane fa, è stata compiuta in acque internazionali e, pertanto, in violazione del diritto internazionale”, ha dichiarato il ministro Paulo Rangel. “Vogliamo garantire un trattamento che rispetti pienamente l’integrità e i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti” e ancora “il ripristino della legalità internazionale il prima possibile”. I portoghesi catturati in acque internazionali sono due giovani medici, Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias, e anche l’Ordine dei medici portoghesi ha manifestato la sua protesta e la preoccupazione per la loro sorte. In un comunicato si chiede “il rispetto della legislazione internazionale, ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell’Associazione Medica Mondiale”.