“Per quanto riguarda la Tav, c’è un dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono arrivati dopo che diversi esponenti della Lega, come Massimo Garavaglia e Claudio Borghi, hanno rilanciato sui temi cari al Carroccio.