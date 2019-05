Complice il crollo generale del partito in tutta la circoscrizione dell'Italia centrale. Prendono un seggio solo Fabio Massimo Castaldo e Daniela Rondinelli. L'ex primo cittadino aveva deciso di non correre per il secondo mandato come sindaco per potersi candidare

Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo del M5s nella circoscrizione con 29.696 preferenze, ma è rimasto fuori perché ai Cinquestelle sono toccati soltanto due seggi. Il primo aggiudicato dall’eurodeputato uscente Fabio Massimo Castaldo con 40.951 preferenze e il secondo dalla capolista Daniela Rondinelli con 38.218 voti.

Anche l’ex vicesindaco di Nogarin Stella Sorgente, indicata dal M5s come sua sostituta alla guida di Livorno: non andrà neppure al ballottaggio che invece vedrà impegnati i candidati del centrosinistra e del centrodestra. Dai Cinquestelle di Livorno per il momento nessun commento.