“Se c’è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no”. Parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio per festeggiare e commentare i risultati delle Europee. Con i 5stelle “auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile” ha ammesso, aggiungendo che il risultato della Lega, oltre il 34% è superiore alle aspettative. “È andata anche meglio di quanto si prevedeva” ha concluso