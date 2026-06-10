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Gli Usa tornano a bombardare l’Iran: raid su molti obiettivi nella zona di Hormuz. “In corso anche scontri navali”

di Redazione Esteri
Trump: "Teheran ci tratta da cretini? Perde tempo". Il presidente Usa nella situation room, poi il via alle operazioni militari. Tutti i target colpiti sono vicini allo Stretto di Hormuz. Il capo del Pentagono: "Se dobbiamo negoziare con le bombe lo faremo". Per la Casa Bianca si tratta di "diplomazia coercitiva"
Gli Usa tornano a bombardare l’Iran: raid su molti obiettivi nella zona di Hormuz. “In corso anche scontri navali”
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In Evidenza

Gli Usa: “Abbiamo iniziato gli attacchi contro diversi target in Iran”

Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo afferma il Centcom, il comando centrale delle forze armate americane, sottolineando che i raid sono iniziati alle 17.15 di New York, ore 23.15 italiane.

“Oggi, alle 5:15 ET, le forze armate hanno iniziato a lanciare ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, su disposizione del commander-in-chief. Tali attacchi costituiscono una risposta alla continua e ingiustificata aggressione da parte dell’Iran”. Questo il testo della comunicazione del Centcom. Il riferimento al commander-in-chief ovviamente è al presidente Donald Trump.

Momenti chiave

  • "In corso scontri navali tra forze iraniane e americane"
  • Tutti i target attaccati dagli Usa sono vicini allo Stretto di Hormuz
  • Gli Usa: "Abbiamo iniziato gli attacchi contro diversi target in Iran"
  • La giornata - Tregua appesa a un filo. Trump: "Pensano che siamo dei cretini"
  • Trump: "Fatto transitare 100 milioni di barili dallo Stretto di Hormuz"
  • Trump: "L'accordo è tutto negoziato, l'Iran deve solo firmarlo"
  • Trump: "Oggi colpiremo di nuovo l'Iran"
  • L'India condanna l'attacco alla petroliera: "3 dispersi"
  • Petroliera in fiamme al largo dell'Oman
  • Trump attacca i media: "Il blocco Usa in Iran è efficace"
  • Netanyahu: "Non ci dia lezioni il dittatore antisemita Erdogan che uccide i curdi"
  • Trump: "Presto nuovi attacchi all'Iran"
  • Trump: "Teheran ci ha messo troppo tempo per negoziare, ne subirà le conseguenze"
  • Libano, media: "Almeno 6 morti nei raid israeliani nel sud"
  • Iran, esplosioni sull'isola di Qeshm
  • Iran, missili contro base della Quinta flotta Usa in Bahrein
  • Iran, attacchi Usa contro siti militari
    • 00:20

      Israele in allerta per timori di attacchi missilistici dall’Iran dopo i raid Usa

      I funzionari della difesa israeliana si stanno preparando alla possibilità di attacchi missilistici da parte dell’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei contro obiettivi iraniani. Lo scrive il sito di Haaretz.

    • 00:16

      “In corso scontri navali tra forze iraniane e americane”

      Sono in corso “scontri navali” tra forze iraniane e forze statunitensi. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Mehr

    • 00:14

      Esplosioni nel Sud dell’Iran, vicino ad Hormuz

      I media iraniani hanno riportato esplosioni nel sud del paese, vicino allo Stretto di Hormuz, dopo che Washington ha ammesso di aver condotto attacchi difensivi. Esplosioni sono state udite nella città portuale meridionale di Bandar Abbas, sull’isola di Qeshm e nelle città di Minab e Sirik. Fonti iraniane hanno riferito di colpi di “proiettili nemici” a Qeshm e nelle città di Kargan e Sirik.

    • 00:12

      Il Pentagono: “I raid? Un atto di diplomazia coercitiva”

      Gli attacchi all’Iran sono un atto di “diplomazia coercitiva” che punta a ottenere concessioni dall’Iran. Lo afferma il Pentagono, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

    • 00:10

      Tutti i target attaccati dagli Usa sono vicini allo Stretto di Hormuz

      Tutti i target attaccati dagli Stati Uniti in Iran sono nei pressi dello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar e sistemi di difesa. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti del Pentagono. 

    • 00:09

      Difese aree dell’Iran attive in zone di Teheran e di Isfahan

      Le difese aeree sono attive sulla parte occidentale di Teheran. Lo riporta il Teheran Times. Riportate anche esplosioni a Sirik. Secondo quando riporta l’agenzia iraniana Fars, si sentono rumori di contraerea anche a est di Isfahan, mentre per il Teheran Times le difese sono state attivate anche ad Asaluyeh

    • 00:07

      Il capo del Pentagono: “Se dobbiamo negoziare con le bombe lo faremo”

      “Se dobbiamo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe. E siamo molto bravi a farlo”. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth riferendosi all’Iran. “Li colpiremo duramente stasera e, si spera, l’Iran prenda una buona decisione”, ha aggiunto. 

    • 00:06

      Esplosioni udite sull’isola di Kish, nel Golfo Persico

      Esplosioni sono state udite sull’isola di Kish nel Golfo Persico. Lo riferiscono fonti iraniane, citate da Ynet.

    • 00:03

      Il capo del Pentagono: “Gli attacchi in Iran saranno potenti e netti”

      “Il Centcom sarà impegnato stasera. Gli attacchi di questa sera saranno potenti e netti; e se dovessero aver luogo domani sera, saranno altrettanto potenti e netti”. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. “Il presidente Trump è pronto a concludere un accordo, l’Iran farebbe bene ad accettarlo; in caso contrario, dovrà fare i conti con quel genere di piani che ho avuto modo di vedere al Centcom”, ha messo in evidenza. 

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