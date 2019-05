Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell’oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla Marini di ritirare le dimissioni. Tutto nasce, come noto, dall’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia nella quale lei stessa è indagata. Con le dimissioni annunciate per la seconda volta dovrebbe risolversi la crisi istituzionale della Regione Umbria, anche se non è ancora detto: il consiglio regionale dovrà ratificare di nuovo.

Marini ha confermato con una comunicazione di posta elettronica certificata a Porzi le dimissioni presentate “ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale, già comunicate in data 16 aprile 2019 e discusse dall’Assemblea nelle sedute del 7 e 18 maggio scorso”. Nella sua comunicazione, la presidente Marini parla di “percorso dettato esclusivamente da ragioni istituzionali, di correttezza e di rispetto per tutti i componenti dell’Assemblea, sia di maggioranza, sia di opposizione, e non certo da ragioni personali“.

La lettera si conclude con i ringraziamenti: alla presidente dell’Assemblea legislativa “per la collaborazione istituzionale di questi anni, al servizio delle istituzioni e della comunità regionale”; ai componenti dell’Assemblea legislativa e al personale di Giunta e Consiglio “che in questi 9 anni mi ha supportato con competenza, rigore e professionalità nello svolgimento del mio complesso mandato istituzionale”.