Il segretario democratico intervistato su Rai3 da Lucia Annunziata ha criticato la decisione della presidente dell'Umbria di votare contro le sue stesse dimissioni: "Non si torna indietro da un atto politico". Ma non ha previsto per il momento alcun atto concreto: "Prima le parlerò", ha detto. Il M5s sul Blog delle Stelle: "Sono allo sbando"

E’ stato un “grave errore politico”, ma per ora il partito non prenderà alcun provvedimento. Il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervistato su Rai3 da Lucia Annunziata, ha condannato la decisione della presidente dell’Umbria Catiuscia Marini di votare contro le sue stesse dimissioni. Ma per il momento non ha dato disposizioni concrete perché si sblocchi la situazione: “Prima voglio parlarle”, ha detto. “La incontrerò e le dirò quello che penso”. Nessun atto in agenda, ma almeno la condanna di quanto avvenuto nelle scorse ore in assemblea legislativa quando la maggioranza Pd ha orchestrato un colpo di mano per salvare la poltrona alla governatrice indagata per i concorsi sanitari truccati e a tutta la giunta: “Sono un po’ deluso e arrabbiato“, ha continuato Zingaretti. “In questi casi si devono valutare le scelte politiche migliori per difendere la propria terra. Il fatto che dopo un mese lei voti contro le sue dimissioni è molto grave. Ho sentito un dirigente politico umbro che ha detto ‘tanto fanno tutti così’. Il Pd che ho in mente: è il primo che va a denunciare in procura se ci sono dei concorsi truccati”. E ha concluso: “Non si torna indietro rispetto a un atto politico. Ha creato un danno all’Umbria e alla Regione”.

La condanna morale c’è, ma stando ben attento a non essere sovrapposto al M5s. “L’onestà fa la differenza certo”, ha detto sempre a “Mezz’ora in più”, “ma senza cadere nelle furbizie dei 5 stelle che sono giustizialisti con gli avversari e garantisti con i propri. Ricordo i sindaci di Roma e di Torino. C’è una cosa peggiore del giustizialismo che è il giustizialismo di partito: siamo di fronte a un fenomeno di opportunismo. Non cambio posizione a seconda di chi è sotto accusa in un processo”.

Proprio i 5 stelle oggi hanno attaccato il Pd per il caso Umbria. “Il Pd di Zingaretti”, si legge sul Blog delle Stelle, “è completamente allo sbando. Sono rimasti tutti dove sono nonostante gli arresti di assessore e segretario Pd e le imbarazzanti intercettazioni. Il Partito democratico non cambierà mai: questo è l’ennesimo affronto a migliaia di giovani che hanno viaggiato anche di notte con la speranza di poter vincere un concorso pubblico. E’ un insulto alle famiglie di questi ragazzi e ai loro sacrifici per farli studiare”. E conclude il post: “E’ nostro dovere mettere fuori dalla sanità i raccomandati della politica e lo faremo nonostante il Partito democratico che, insieme a Forza Italia, si è opposto al nostro emendamento al Decreto Calabria per togliere la sanità dalle mani dei partiti. Il Pd è rimasto il partito renziano, il partito che cerca la sponda di Cirino Pomicino e dei suoi amici, il partito che si allea in Europa con chi vuole imporci l’austerità. Non abbiamo nulla a che fare con loro”.