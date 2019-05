“Chiuderò uno a uno i negozi di cannabis legale, sono diseducativi”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa, a poche ore dalla decisione del premier Giuseppe Conte di togliere le deleghe al sottosegretario leghista indagato Armando Siri. “Chiederò che siano vietate anche tutte le feste a base di cannabis”, ha aggiunto. Il riferimento è all’Hemp Fest, il festival della cannabis che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano: “Sono assolutamente contrario come ministro, da italiano e papà, a qualsiasi sottovalutazione del male che fa qualsiasi utilizzo di droga, quindi mi auguro che nessuno avalli la vendita di questo genere di sostanze”, aveva detto il segretario della Lega il 29 aprile.

Il segretario della Lega stava preparando il terreno da tempo. “Qualche esponente del M5S vorrebbe la legalizzazione, per me non esiste proprio. Io non trasformo lo Stato in uno spacciatore”, aveva detto il 6 maggio ad Avellino, chiudendo le porte alla legalizzazione delle droghe leggere. Solo il giorno successivo il presidente della commissione parlamentare Antimafia ed esponente del M5S, Nicola Morra, aveva aperto alla possibilità che “in questa legislatura si possa arrivare a una maturazione delle posizioni” in materia di legalizzazione.

Alla fine di aprile a Roma due commercianti erano stati arrestati e un terzo era stato indagato per spaccio.