“Sono fiera di annunciare la candidatura di Caio Giulio Cesare Mussolini nelle liste di Fratelli d’Italia. Continua il nostro cammino verso la vittoria alle elezioni europee”. Giorgia Meloni, con alle spalle il “Colosseo quadrato”, progettato all’Eur durante il Ventennio fascista, presenta in un video pubblicato su Facebook il pronipote del Duce, che correrà il prossimo 26 maggio per FdI. Cinquant’anni, ex ufficiale di Marina ed ex dirigente di Finmeccanica in Medio Oriente, Caio Giulio Cesare è il nipote di Vittorio Mussolini, figlio di Benito.

Al Times aveva anticipato la propria candidatura, dicendo di condividere i valori del partito guidato da Meloni in fatto di “recupero della nostra sovranità e difesa della famiglia”. Non a caso era apparso in compagnia di Meloni al Congresso della famiglia di Verona. Si tratta, in ordine cronologico, del terzo discendente di Benito Mussolini che si dà alla politica: dopo Alessandra, europarlamentare di Forza Italia ed ex Msi e An, e Rachele, consigliera comunale a Roma, entrambe figlie di Romano, quartogenito del Duce.

Sempre al Times, Caio Giulio Cesare Mussolini ha detto che Benito “ha fatto tante cose positive e qualche errore. Il sostegno di Tony Blair alla guerra in Iraq è stato un crimine ma non per questo gli inglesi lo attaccano ogni giorno”.