Militanti di Forza Nuova hanno animato la protesta dei residenti del quartiere di Torre Maura, scesi in strada nella serata di martedì per protestare contro l’insediamento di rom previsto dal comune. In serata è arrivata la marcia indieto del Campidoglio, gli attivisti di Fn hanno commentato: “Non crediamo alle promesse dei politici, restiamo presenti per chiedere lo sgombero”