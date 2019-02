All'appello, al momento, mancano la Germania e l'Italia. E proprio a Roma si è rivolto il presidente dell'Assemblea nazionale e autoproclamato presidente: "L'Italia segua l’Europa: non c'è tempo - ha detto Guaidó al Corriere della Sera - Bisogna ascoltare la voce degli italiani che vivono in Venezuela. La via del dialogo è esaurita". Verso il sì anche Portogallo e Olanda. Ira di Mosca: "Intromissione negli affari interni"

Allo scadere dell’ultimatum a Nicolas Maduro per la convocazione di elezioni presidenziali, arriva una pioggia di sì al riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. A rompere gli indugi sono il Regno Unito, la Spagna, la Francia, l’Austria e la Svezia. All’appello, al momento, mancano la Germania e l’Italia. E proprio a Roma si è rivolto il presidente dell’Assemblea nazionale e autoproclamato presidente: “L’Italia segua l’Europa: non c’è tempo – ha detto Guaidó al Corriere della Sera – Bisogna ascoltare la voce degli italiani che vivono in Venezuela. La via del dialogo è esaurita”. Il sì di Berlino potrebbe comunque arrivare a breve, come quello di Portogallo e Olanda.

Il riconoscimento è giudicato dalla Russia una “intromissione negli affari interni”del Paese. “La crisi politica interna in Venezuela può essere risolta solo dai venezuelani stessi – ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass – L’imposizione di qualsiasi soluzione o il tentativo di legittimare il tentativo di usurpazione del potere è, a nostro avviso, interferenza diretta negli affari interni del Venezuela”.

Il primo strappo è stato quello di Parigi, seguita nel giro di pochi minuti da altri governi europei. “È presidente ad interim” ed “è legittimato” a indire nuove elezioni presidenziali, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, intervistato dall’emittente radio France inter. Una posizione ribadita da Emmanuel Macron: “I venezuelani hanno il diritto di esprimersi liberamente e democraticamente – ha scritto in un tweet il presidente della Repubblica – La Francia riconosce Juan Guaidó come ‘presidente incaricato’ per attuare un processo elettorale. Sosteniamo il gruppo di contatto, creato con l’Ue, in questo periodo di transizione”.

Le Drian ha sottolineato che l’Assemblea Nazionale di cui Guaidò è presidente è stata legittimamente eletta nel 2015, mentre l’elezioni di Maduro per un secondo mandato viene contestata. “Bisogna uscire da questa crisi con elezioni pienamente legittime”, ha rimarcato il capo della diplomazia francese. Secondo Le Drian, non si può parlare di ingerenza negli affari interni internazionali, quanto “di un tentativo di far sì che questa crisi si risolva nella calma”.

“Nelle prossime ore – ha detto invece il premier spagnolo Pedro Sanchez – mi metterò in contatto con i governi europei e latinoamericani che vogliono unirsi” a questo riconoscimento. Guaidó “deve convocare il prima possibile elezioni libere – ha aggiunto -perché il popolo del Venezuela deve poter decidere del proprio futuro”. La comunità internazionale “dovrà rispettare il risultato e verificare questo processo”, ha concluso Sanchez.

La Gran Bretagna “assieme con i suoi alleati europei riconosce Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela fino a quando si potranno tenere elezioni credibili”, è stato invece l’annuncio del ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt. “Nicolas Maduro non ha convocato le elezioni presidenziali entro il limite di otto giorni che avevamo stabilito”, ha sottolineato il ministro augurandosi che questa riconoscimento “ci porti più vicini alla fine di questa crisi umanitaria”. Negli stessi termini si sono espressi anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il ministro degli Esteri svedese, Margot Wallstrom.