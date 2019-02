“Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’aeronautica militare venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’aeronautica, dice che Maduro “ha a sua disposizione due aerei pronti ad ogni ora”, per cui “è ora che se ne vada”. Rivolgendosi al popolo venezuelano, dice che “il 90% della forza armata non sta con il dittatore. Sta con il popolo. La transizione alla democrazia è imminente, questo popolo ha già sofferto abbastanza”, aggiunge. E poi invita “tutto il popolo del Venezuela a scendere in strada in maniera pacifica per difendere il nostro presidente Juan Guaidò. Ai miei commilitoni chiedo di non voltare le spalle al popolo venezuelano, basta con la repressione. Questo è il momento per la patria, il momento della democrazia è arrivato”.

Dichiarazioni che arrivano nel giorno in cui folti gruppi di sostenitori del presidente Nicolás Maduro sono scesi in strada oggi a Caracas rispondendo all’appello del governo di mobilitarsi in occasione dei 20 anni della nascita del ‘chavismo’ del defunto presidente Hugo Chávez. Le tv filogovernative (Vtv e Telesur) hanno posto telecamere lungo l’Avenida Bolívar, mostrando migliaia di persone vestite di rosso e di marrone che manifestano per “respingere con forza le aggressioni” e “il colpo di Stato promosso dagli Stati Uniti“. In particolare Vtv ha intervistato partecipanti alla manifestazione pro Maduro, i quali hanno assicurato che “abbiamo riempito l’Avenida del Libertador, abbiamo riempito l’Avenida Urdaneta, ed ora abbiamo riempito l’Avenida Bolívar”. Da parte sua Telesur assicura che si tratta di “una marea rossa in appoggio di Maduro”.