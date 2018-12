“Annuncio importante: stiamo cercando un ragazzo reggiano scomparso, da più di 6 mesi non lo vediamo più a Reggio Emilia e non si presenta al lavoro”. Così, con un ironico video appello in stile “Chi l’ha visto?” (con tanto di inconfondibile musica di sottofondo), il consigliere comunale del Pd a Reggio Emilia, Dario De Lucia, ha denunciato l’assenteismo del consigliere e deputato leghista, Gianluca Vinci. “Da più di sei mesi non lo vediamo in consiglio. Siamo preoccupati”