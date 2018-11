La tromba marina che si è abbattuta ieri pomeriggio su Salerno ha causato notevoli disagi all’interno del porto commerciale. Circa 20 container si sono ribaltati al passaggio del vortice; tre, come informa la Capitaneria di Porto, sono finiti in mare e verranno recuperati oggi.

Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale di Salerno per i dovuti controlli. La furia del vento, inoltre, ha causato la rottura degli ormeggi a una nave.