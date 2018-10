“LaSapevamo che a Bruxelles non piacesse questa manovra, ora inizia una fase di interlocuzione. Ma deve essere chiaro che questo governo non arretra e che non esiste alcun piano B”. Così il vicepremiera margine della visita al villaggio contadino della Coldiretti, in merito alla “seria preoccupazione per la deviazione dal percorso di bilancio” espressa dalle istituzioni europee . “Apprezzo il fatto che questa lettera sia stata manda a mercato chiusi, abbiamo tutto il week end per discutere di questa lettera a mezzo stampa ma deve essere chiaro che non torniamo indietro”, ha continuato Di Maio. Per poi precisare come ““: “Quello che leggete è frutto di invenzioni di giornalisti o di altri. Possiamo sistemare al meglio le coperture che abbiamo trovato e spiegare bene gli investimenti in deficit che stiamo facendo, ma non si torna indietro”, ha ribadito.