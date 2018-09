“Sentire il presidente del Consiglio dire che non possiamo aspettare i tempi della giustizia mi fa rizzare i capelli. E’ una fake news di Stato”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta Enrico Mentana, commentando le dichiarazioni del premier Conte nelle ore successive al crollo del ponte Morandi di Genova. Parole, quelle del direttore del TgLa7, che hanno scatenato proteste nel pubblico e e raccolto, allo stesso tempo, applausi. “La verità in 24 ore è il contrario della democrazia” ha aggiunto Mentana. Sulla stessa linea anche Milena Gabanelli: “Abbiamo bisogno di tempo, è vero, altrimenti torniamo al far west“