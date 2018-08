Il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez intervista il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti alla festa del Fatto in corso a Marina di Pietrasanta.

“Per guidare bene un’auto di Formula 1, bisogna sapere anche frenare, non solo accelerare, se no vai fuori strada alla prima curva. Anche la politica è così. Salvini sa tenersi tarato sulla pancia dell’elettorato, confido quindi che quando sentirà che la pancia dell’elettorato gli segnalerà che è il momento di frenare, frenerà”, ha detto Giorgetti rispondendo a Gomez che gli chiedeva se Salvini non ecceda nella sua attività di ministro. Poi, continua: “Le idee di Salvini e della Lega sono più attrattive di altri, tipo Forza Italia. Il fatto che la Lega cresca e gli altri diminuiscano crea di fatto la Lega come partito di riferimento del centrodestra, anche se secondo me non esistono più le categorie centrodestra e centrosinistra. Se portiamo via elettori, non è colpa nostra, ma colpa loro”. Sui conti pubblici, in particolare sullo sforamento del tetto del 3% del deficit, ha detto che “lo faremo se sarà necessario per la sicurezza del Paese”, mentre sulla promessa di Salvini di voler rimpatriare 500mila immigrati irregolari ha confessato: “L’ha sparata grossa”.

