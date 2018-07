Prosegue l’Ecofuturo Festival 2018, giunto alla sua quinta edizione, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “La CO2 va pensata in modo più olistico – ha detto Davide Sabbadin di Legambiente Veneto – perché può essere considerata come materia prima, per esempio nei processi industriali di raffreddamento o per far crescere i pomodorini nelle serre”. “Presentiamo le nuove tecnologie per rendere più sicure le case e gli edifici pubblici dai terremoti – ha spiegato Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo – sono strumenti italiani in grado, per esempio, di dissipare le scosse telluriche”.