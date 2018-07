“Io chiedo che la legge sugli eco delitti del 2015 venga tagliandata. Bisogna andare oltre e chiedo il daspo ambientale. Chi ha inquinato se ne vada dalle nostre terre. Inoltre chiedo trasformare alcuni reati ambientali da reati contravvenzionali a delitti. La terza cosa che chiedo è che chi inquina deve pagare. Andiamoci a prendere i beni con il sistema di confisca dello Stato che si applica ai mafiosi. Voglio che si applichi anche agli eco mafiosi che per me non sono solo quelli che si sono associati ad un clan ma anche quelli che hanno inquinato le nostre terre”. Così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Terra dei Fuochi, illustrato a Casa Don Diana , in occasione del premio intitolato a Don Peppe Diana