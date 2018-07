Il ministro dell’Interno e leader della Csu ha bocciato la proposta della cancelliera e annunciato per due volte le dimissioni. Ora ci ripensa e prende tre giorni, in attesa di un nuovo faccia a faccia con la cancelliera. Lei ammette: "La situazione è seria", ma sui respingimenti al confine tedesco nessuna apertura

Ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone“. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione cristiano democratica della cancelliera. L’ultimo atto, per ora, della crisi di governo tedesca si è consumato a Monaco, nella sede della Csu. Una riunione interna terminata oltre la mezzanotte di domenica, in cui lo strappo tra Seehofer e Merkel è diventato quasi insanabile. “Follia”, “Senza senso“, scrivono i media, da Der Spiegel a Die Zeit: la maggioranza di governo nel Bundestag è appesa a un filo.

Per due volte nel corso della serata Seehofer ha minacciato le dimissioni. Le prime sono stata respinte dal suo stesso partito, per mano del capogruppo Alexander Dobrindt, che le ha definite inaccettabili. Le secondo le ha ritirate il ministro stesso, spiegando che avrebbe cercato un nuovo accordo con la sua cancelliera. Un balletto che è lo specchio della fragilità degli equilibri politici tedeschi. Che la situazione sia “molto seria“, lo ha ammesso anche la stessa Merkel in un’intervista alla Zdf rilasciata domenica alle 14, prima che a Monaco si compiesse il dramma Seehofer. Ha dichiarato che farà “tutto il possibile per raggiungere risultati e continuare a tutelare la responsabilità per il nostro Paese”. Ma sul casus belli della crisi non è arretrata di un centimetro: nessuna apertura, al momento, ai respingimenti al confine tedesco dei richiedenti asilo già registrati in un altro Paese Ue. “La considererei una mossa unilaterale di uno Stato”, ha più volte spiegato.

Seehofer: “Ci parleremo ancora” – I controlli alla frontiera sono invece il punto cardine del masterplan sull’immigrazione redatto da Seehofer: un testo su cui la Csu si gioca la faccia, anche in vista delle elezioni del prossimo ottobre nella sua Baviera. “Dico di sì, che mi dimetterò da ministro e da capo del partito e che lo farò entro tre giorni”, ha confermato Seehofer nella notte, parlando fuori dalla sede del partito a Monaco e anticipando un incontro in giornata con la Cdu, “nella speranza che si possa arrivare ad un accordo”. “Ci parleremo ancora – ha detto il ministro degli Interni – Nell’interesse di questo paese e della capacità della nostra coalizione e dell’esecutivo di governo, cosa che vogliamo preservare. Vogliamo raggiungere un accordo sulle questioni chiave del controllo dei confini e dei respingimenti alle frontiere, e solo su questi punti”. “Spero che ci riusciremo”, ha concluso.

L’incontro previsto alle 17 – La direzione della Cdu ha ripreso alle 8.30 nella sede del partito, la Konrad-Adenauer-Haus, i lavori della seduta notturna. Alle 14 è prevista invece una riunione del gruppo dell’Unione, che riunisce i parlamentari dei due partiti al Bundestag. Alle 17 infine è previsto l’incontro al vertice Cdu-Csu, nella sede della cancelleria: l’ultima opportunità per le due parti di definire una soluzione accettabile.

La crisi dopo il Consiglio Ue – L’Asylstreit, così come i quotidiani tedeschi chiamano la crisi di governo sull’immigrazione, sembrava essere giunta a una svolta in positivo dopo il Consiglio europeo di settimana scorsa. Il partito del ministro Seehofer chiedeva di ottenere a Bruxelles “qualcosa di peso equivalente” ai respingimenti. Per Merkel il risultato delle trattative era stato “anche più di qualcosa che abbia peso equivalente”. Credeva che i fratelli bavaresi potessero essere soddisfatti quando ha indirizzato loro la lettera di otto pagine dal titolo Più ordine e controllo nella politica migratoria in cui annunciava tra l’altro di aver stretto accordi con 14 Stati Ue per velocizzare i respingimenti.

Il vertice Csu a Monaco – Invece la giornata di domenica ha ribaltato ogni paradigma. Seehofer ha detto ai vertici della sua Unione Cristiano-Sociale, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti. E’ stata la prima doccia fredda del leader Csu, che secondo fonti della Dpa, ha affermato che nessuna delle proposte di Merkel è efficace quanto il respingimento unilaterale da parte della Germania dei migranti già registrati in altri Paesi. Inutile dunque il vertice tra i due che si è tenuto tra i due sabato sera – la cancelliera “si è mossa di uno zero virgola zero“, il suo commento riportato dalla Bild. Dopo al riunione fiume della Csu, ora ci si appella a un nuovo incontro per trovare una soluzione.

Lo scenario: accordo o le urne – Ma a questo punto tra Berlino e Monaco, tra Cdu e Csu, potrebbe davvero esserci la rottura, come non succedeva dal 1976. Dopo questa notte, Merkel ha poche opzioni davanti a sé. Senza un’improvvisa intesa con Seehofer, dovrebbe accettare le dimissioni del suo ministro. Sarebbe la fine della coalizione. A quel punto la cancelliera si presenterebbe in Parlamento a chiedere la fiducia, per certificare la mancanza di una maggioranza. Da quel momento dovrebbero passare 60 giorni prima di tornare al voto. Per evitare le urne Merkel potrebbe tentare due strade: un governo di minoranza con i socialdemocratici, oppure una nuova coalizione con Spd e Verdi. In caso di accordo invece, la cancelliera si presenterebbe comunque davanti al Bundestag per una fiducia che servirebbe semplicemente a sancire la fine della crisi.