“Abbiamo discusso a lungo e il 3 luglio verrà inviato lo studio di fattibilità, quindi Torino partecipa al percorso. Ci sarà una discussione lunedì in Consiglio comunale in cui dettaglieremo quanto è contenuto e qual è il modello di Olimpiadi, e Luigi Di Maio porrà a livello governativo quelle che sono le tematiche che ha posto anche il gruppo consiliare che secondo noi sono da modello per quanto riguarda la gestione di un evento. I rapporti sono ricuciti e siamo compatti nel mandare avanti la candidatura della città”. Sono le parole della sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l’incontro durato più di tre ore tra maggioranza consiliare e il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, sulla candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali 2026.