Al ministero dell'Ambiente si pensa a un piano per riallineare le accise del gasolio con quelle della benzina. I soldi, scrive il Corriere, servono a coprire i costi dell'aliquota unica annunciata già ad agosto per le piccole imprese. Ma la misura aiuta anche a diminuire le emissioni nocive, per cui l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea

Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il bonus diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le due accise porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva riduzione dell’utilizzo di autoveicoli con motori alimentati a diesel e benzina”, inserita nel contratto di governo tra Cinquestelle e Lega, oltre ovviamente ad aiutare l’esordio della flat tax annunciato dal viceministro all’economia Massimo Garavaglia già ad agosto per le piccole imprese.

Il testo guida dell’esecutivo gialloverde parla esplicitamente di “strumenti finanziari per favorire l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed elettrico“, ma anche dell’eliminazione delle accise che renderebbe i carburanti più convenienti. Il piano messo a punto dal ministero dell’Ambiente guidato dal generale Sergio Costa, secondo il Corriere della Sera, andrebbe invece nella direzione opposta, togliendo il trattamento fiscale privilegiato al diesel: ora le accise sulla benzina sono più alte del 23% a parità di contenuto energetico.

La misura, oltre a dire una spinta alla prima introduzione della flat tax, è facilmente giustificabile dal punto di vista ambientale. I danni prodotti dai diesel e dalla loro emissioni di particolato sono ormai noti e tutte le grandi città, a partire da Milano e Roma, stanno vietando le loro strade alle auto a gasolio. Beppe Sala ha varato lo stop in città da gennaio 2019: banditi tutti i veicoli fino a Euro 3, poi da ottobre anche Euro 4. La sua collega Virginia Raggi ha annunciato una Capitale completamente free-diesel nel 2024.

L’Italia, da questo punto di vista, è tra l’altro molto indietro. Il 17 maggio scorso è stata deferita alla Corte di Giustizia europea per aver violato le leggi europee anti smog. E’ stato bocciato il piano presentato dall’ex ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, che aveva dovuto presentare al Commissario Ue per l’ambiente, Karmenu Vella, le misure per ridurre i livelli di emissioni inquinanti. Misure presentate ma che sono state giudicate insufficienti. L’Italia è stata deferita per il superamento delle soglie di Pm10, insieme a Ungheria e Romania mentre per Danimarca, Gran Bretagna e Francia il deferimento riguarderà le emissioni di NO2. E’ il primo passo verso una multa che potrebbe arrivare anche a un miliardo di euro e che scatterebbe se il deferimento dovesse ripetersi e l’Italia dovesse continuare a non risolvere la situazione.

L’obiettivo è quindi coprire parte del costo della flat tax, stimato dal Corriere tra i 40 e i 50 miliardi di euro a regime, e allo stesso tempo dare una botta al mercato del gasolio che implicitamente dovrebbe portare anche a un miglioramento della qualità dell’aria. Se la benzina produce emissioni che impattano sull’effetto serra, e dunque l’ambiente, il diesel infatti fa molti più danni alla salute umana. Le misure inserite nell’accordo di governo prevedono anche “meccanismi premiali per l’incentivazione dei mezzi a bassissime emissioni”, oltre alla realizzazione di nuove colonnine per la ricariche delle auto elettriche e alla concessione di spazi pubblici a servizi di car sharing, insieme alla promozione di reti ciclabili e bike sharing.