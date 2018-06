"Un passaggio delicato ma necessario", ha detto il sindaco Beppe Sala. In città saranno attivi 180 varchi per controllare le violazioni, nei prossimi mesi via alla campagna informativa. Dal 2024 circolazione vietata anche gli Euro 5

Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più entrare a Milano con i vecchi diesel, tranne il sabato e la domenica”. Un “passaggio delicato”, lo ha definito Sala, ma “che si deve fare”.

Nei prossimi mesi partirà una campagna informativa per evitare che gli automobilisti non siano informati della novità. Infatti, nonostante il 21 gennaio saranno attivi solo una decina dei 180 varchi previsti per i controlli, le multe scatteranno lo stesso, perché sarà già stata predisposta la segnaletica orizzontale e i controlli verranno supportati dalle telecamere di Area C e da dispositivi mobili della polizia locale che sono in grado di leggere le targhe, incrociando poi i dati con quelli della Motorizzazione civile.

Nei mesi successivi, ha spiegato l’assessore Marco Granelli, verranno attivati tutti i varchi, una volta individuati i punti migliori perché “bisogna sempre dare la possibilità a chi non può entrare di tornare indietro”. L’intero sistema di controlli, secondo le previsioni dell’amministrazione comunale che approverà un’apposita delibera a luglio, sarà in funzione tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2020. La multa per chi viola le nuove norme sarà di 80 euro.