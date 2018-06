“Io sono veramente arrabbiato. Ho detto a Fico “Salvini è troppo forte e vi sta prendendo totalmente in giro“. Devono stare attentissimi. Io non posso accettare quello che ha fatto e quello che promette di fare: sbattere fuori 500.000 migranti e i bulldozer contro i campi rom. Non prendiamoci in giro, c’è un razzismo in Italia che sta crescendo in questi anni. Poi è chiaro, manipolato così come è avvenuto in questi anni dalla politica, il razzismo esplode in questa maniera. Io l’ho detto chiaramente: non so come un cristiano abbia fatto a votare un uomo che è un razzista, punto e basta”. Così Alex Zanotelli commentando la vicenda dell’Acquarius e le posizioni espresse da Salvini su immigrazione e campi rom